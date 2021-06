Agropoli, approvati progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

AGROPOLI. Anche ad Agropoli verrà adottato un PUC. Non parliamo del Piano Urbanistico Comunale, già approvato nel recente passato bensì del Progetto di Utilità Collettiva destinato ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

L’ Ente, amministrato dal sindaco Adamo Coppola, ne ha redatti tre, denominati “Io…con te”, “Ti accolgo”, e “Insieme miglioriamo la città”.

Quest’ultimo è incentrato al miglioramento dell’immagine della città e alla valorizzazione dei suoi spazi promuovendo attività che rendano più accoglienti, ospitali e decorosi gli spazi urbani e la aree a verde pubblico, mentre gli altri due riguardano il potenziamento dei servizi in favori degli anziani, dei disabili e delle persone fragili di Agropoli, nonchè dell’ottimizzazione della fruizione dei luoghi pubblici, sviluppando un senso di appartenza alla comunità locale.

Ogni progetto prevede un impiegno di dieci risorse di cui cinque per il CPI (Centro per l’impiego) ed un esborso di 1500 euro per l’Ente. L’ impiego per i percettori non supererà le otto ore giornaliere.