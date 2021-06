Sapri: in auto con marijuana e hashish, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, hanno tratto in arresto un giovane, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo “marijuana e hashish”. Il tutto è avvenuto nella serata di sabato 29 maggio, i militari dell’Arma, guidati dal sottotenente Giuseppe Forte, nel mentre effettuavano alcuni servizi tesi al contrasto dei reati di larga diffusione in Sapri, hanno fermato F. P. classe 91.

L’uomo, incensurato residente a Melfi (Pz), nel corso del controllo appariva da subito molto agitato, cosicché i Carabinieri decidevano di effettuare una perquisizione nei suoi confronti, estesa anche alla sua autovettura. L’atto consentiva di rinvenire, occultato all’interno di un vano portaoggetti, un involucro di sostanza stupefacente del tipo “marijuana e hashish” rispettivamente 17 e 0.8 grammi.

Una successiva perquisizione domiciliare effettuata in collaborazione con i Carabinieri di Melfi, consentiva di rinvenire altra sostanza stupefacente dello stesso tipo.

Proseguendo con i controlli, presso un’abitazione rurale sempre in disponibilità del giovane, venivano trovati nr.12 contenitori nel cui interno vi era custodita ulteriore sostanza stupefacente del tipo “marijuana” tra foglie e infiorescenze, per un peso complessivo pari a 36 kg circa. F. P. dunque, veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che avveniva nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Lagonegro che convalidava l’arresto e il sequestro, rimettendo in libertà il giovane.

Ulteriori accertamenti saranno effettuati sul grosso quantitativo di marijuana sequestrato, per verificare il livello di thc e se vi erano le dovute autorizzazioni per coltivare la sostanza in maniera “legale”.