Rifiuti dal Vallo alla Puglia: annullata misura per Biagio Campiglia

Il Tribunale del Riesame di Lecce ha annullato l’ordinanza emessa dal Gip nei confronti di Biagio Campiglia, nell’ambito di un’inchiesta condotta dai Carabinieri e coordinata dalla D.D.A di Lecce.

Si tratta di un uomo originario del Vallo del Diano, che nei giorni scorsi era finito nell’elenco delle persone attinte da misura cautelare nel corso di un’indagine, che tra i vari reati mirava ad accertare una presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti.

Secondo l’impianto accusatorio Campiglia Biagio avrebbe avuto il compito, insieme a Massimiliano Ercole ( ex membro dell’arma dei Carabinieri) e Coscarella Salvatore detto “l’ingegnere” di individuare le aziende produttrici dei rifiuti da porre in contatto con il gruppo Scarcia di Lecce. Campiglia Biagio ( per il quale la D.D.A. aveva chiesto gli arresti domiciliari), difeso dagli avvocati Francesco Marotta e Sandro Tortorella, si è visto annullare l’ordinanza avendo dimostrato la sua piena estraneità ai fatti.