Competenze per i porti ai comuni: soddisfatti i sindaci del Cilento

POLLICA. La Regione Campania trasferisce le funzioni amministrative di gestione dei porti ai Comuni. Il Consiglio Regionale ieri ha approvato un emendamento con il quale delega ai comuni le competenze relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo. Il provvedimento è valido nei porti di rilevanza regionale e interregionale.

“Per Pollica e il porto di Acciaroli oggi si compie il lavoro di decenni. – commenta all’Ansa il sindaco Stefano Pisani – E’ una battaglia avviata da Angelo Vasallo, che ha sempre sostenuto la necessità di trasferire le competenze verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni dei territori. La mia scelta è stata quella di continuare questa lunga e travagliata battaglia e alla fine abbiamo ottenuto grandi risultati.”.

“Palare di sburocratizzazione e di semplificazione spesso rappresenta poco più di una semplice enunciazione di principio – prosegue Pisani – Nel caso della Regione Campania si passa dalle parole ai fatti. Grazie al presidente De Luca , cui vanno gli importanti meriti per aver voluto finalmente ridisegnare anche l’assetto del sistema portuale campano che si aggiungono allo straordinario lavoro svolto nel settore trasporto”.

“Voglio esprimere il mio personale ringraziamento e di tutta l’ANCI a chi ha convintamente voluto il provvedimento e ancora una volta continua a segnare la differenza nell’attualità politica, dimostrando di ricercare con atti concreti la semplificazione”, ha concluso.

Soddisfazione arriva anche da parte del sindaco di Agropoli Adamo Coppola che rilancia l’idea di garantire un ulteriore sviluppo per l’area portuale, in collaborazione con i privati. «Il pubblico ha fatto tanto in questi anni, ora per crescere Agropoli ha bisogno anche della collaborazione con i privati», ha detto il primo cittadino facendo riferimento al progetto che punta a realizzare degli esercizi commerciali presso l’area portuale.