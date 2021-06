Cannalonga, iscrizione all’anagrafe per i senza dimora

CANNALONGA. Per i cittadini senza fissa dimora di Cannalonga presto vi sarà l’iscrizione anagrafica. Questo il contenuto di una iniziativa adottata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Laurito.

L’Ente adotterà come stratagemma l’istituzione di una via comunale convenzionale, territorialmente non esistente, poiché l’individuazione della residenza per queste categorie è naturalmente difficoltosa.

La via, secondo quanto stabilito dalla legge, deve avere un nome di fantasia e l’Amministrazione ha dunque optato per il nome di “Via della Magnolia”. L’iscrizione alla anagrafe comunale per i senza dimora è un diritto soggettivo, stabilito dalla legge 1228 del 1954, nei confronti di tutti i cittadini che ne hanno facoltà ad eccezione degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio.

Le legge prevede che per i comuni è possibile stabilire la residenza nel proprio luogo di domicilio (ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto) oppure in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico.