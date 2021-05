Vallo della Lucania, si punta all’adeguamento della scuola “Rodari”

VALLO DELLA LUCANIA. Ok a lavori di adeguamento sismico per la scuola materna “Gianni Rodari” a Vallo della Lucania.

L’ Ente, amministrato da Toni Aloia, ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’edificio di via de Hippolytis.

Il quadro economico di spesa prevede un esborso pubblico di 2.423.096,97 euro di cui 896.533,97 come somme a disposizione per le spese tecniche.

L’Ente, già nel marzo 2019 approvò i lavori, nella stessa struttura, per la realizzazione di un asilo nido e di un micro nido.

Il progetto è stato candidato al finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del decreto direttoriale sancito il 22 marzo 2021.