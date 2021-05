Imposta di soggiorno ad Agropoli: da domani si paga

AGROPOLI. A partire da domani, martedì 1 giugno, entra in vigore l’imposta di soggiorno. La durata prevista è fino al 30 settembre, con le stesse tariffe degli scorsi anni. Gli operatori turistici titolari di attività alberghiere ed extralberghiere ubicati sul territorio comunale, qualora non lo avessero già fatto, dovranno iscriversi al portale Pay Tourist, inserendo i propri dati e quelli dell’immobile e/o degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Gli ospiti di ciascuna struttura dovranno far corrispondere la quota di imposta di soggiorno dovuta per il periodo di permanenza, per poi riversarla al Comune bimestralmente, secondo i criteri e le modalità dettate dal vigente regolamento comunale in materia.

Sono soggette all’imposta anche le cosiddette “locazioni brevi”, ossia la locazione per uso turistico per brevi periodi (inferiore a giorni 30), di appartamenti, ville e/o simili.

«Torna vigente l’imposta di soggiorno con le medesime tariffe vigenti dal 2018. Abbiamo notato una bella vitalità negli ultimi fine settimana che fa ben sperare per la prossima stagione estiva – ha detto il sindaco Coppola – Con la certezza che il settore sarà sicuramente in ripresa, auguriamo un proficuo lavoro a tutti».