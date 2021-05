Cade da un albero, grave infermiere di Agnone

Lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove lavora come infermiere, Cosimo Squitieri, 60enne di Agnone Cilento frazione di Montecorice. L’operatore sanitario due giorni fa era in un terreno di sua proprietà al confine con il comune di San Mauro Cilento, voleva raccogliere delle ciliegie. È salito su un albero ma qualcosa deve essere andato storto. Ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è caduto violentemente a terra.

Nell’impatto ha riportato gravi ferite. Non è riuscito più a muoversi neanche per telefonare e chiedere aiuto. Sarebbe rimasto a terra per diverse ore. Fin quando la sera una delle due figlie, preoccupata per l’assenza del padre, ha iniziato a cercarlo. Quando ha raggiunto il terreno di proprietà ha trovato il genitore riverso a terra.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’infermiere all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I sanitari lo hanno sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico. Nell’impatto ha riportato traumi su più parti del corpo, quello più grave all’altezza delle vertebre cervicali. Le sue condizioni sono preoccupanti. Dopo l’intervento chirurgico è stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Un assurdo destino. Cosimo lotta tra la vita e la morte nello stesso reparto dove per anni ha prestato servizio ed assistito tanti pazienti. Sotto choc i colleghi del reparto così come sono in apprensione per le sue condizioni di salute tutti i sanitari del presidio ospedaliero.

“Preghiamo per il nostro infermiere – le parole del Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, direttore dell’Utic Cardiologia. Il suo messaggio é arrivato ieri mattina sul Santuario della Madonna di Novi Velia in occasione della cerimonia di riapertura del Sacro Monte sulla vetta del Gelbison . “Affidiamo alla Madonna il nostro infermiere che per un incidente sta rischiando la vita”.

Sul luogo della caduta hanno effettuato i dovuto accertamenti i carabinieri della stazione di Pollica, guidati dal maresciallo Salvatore Sergi. È stata una caduta accidentale forse causata dalla rottura di un ramo dell’albero di ciliegio dove il 60enne era salito per raccogliere un po’ di frutti. Doveva essere un pomeriggio spensierato invece si è trasformato in un dramma. Il ramo su cui stava poggiato ha ceduto lasciando cadere giù il 60enne. Il tonfo al suolo, sebbene avvenuto da un’altezza non eccessiva, è stato drammarico. La notizia si è diffusa subito ad Agnone Cilento nel comune di Montecorice dove l’infermiere é conosciuto da tutti . Per la comunità locale sono ore di apprensione.