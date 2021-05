Moio della Civitella: ok al restyling dei campi sportivi

MOIO DELLA CIVITELLA. Il Comune, retto dal sindaco Enrico Gnarra, ha deciso di approvare due progetti per la riqualificazione dei due campetti di calcetto e da tennis, presenti sul territorio.

L’Ente, infatti, ha avuto accesso ai fondi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso luglio, il quale attribuisce per ogni anno dal 2020 al 2023 un fondo di 22.010 euro per quelle opere pubbliche in materia di infrastrutture sociali.

Redatti quindi i quadri economici di spesa: 19.535,83 euro saranno destinati alle spese per i lavori a base d’asta, mentre la restante parte riguarda le spese tecniche comprensive della spesa sull’IVA al 10% per ciò che concerne l’esecutività dei lavori.

I quadri economici sono identici sia per il campo da calcetto che per quello di tennis. Entrambi infatti si trovano nel centro sportivo comunale.