L’almanacco del 30 maggio 2021

E’ il 149° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 216 giorni.

Santi del giorno

San Ferdinando III (Re di Leon e di Castiglia)

Santa Giovanna d’Arco (Vergine)

San Restituto di Cagliari (Vescovo e Martire)

Sant’Anastasio di Pavia (Vescovo)

Santa Dinfna (Vergine e Martire)

Santi Canzio, Canziano e Canzianilla (Martiri)

Santi Gavino, Proto e Gianuario (Martiri di Porto Torres)

Etimologia

Ferdinando, nome patrizio diffusosi in epoca medioevale nella forma latina “Fredenandus”, ha un’origine gotica. Deriva infatti dal composto “frithunants”, “frithu”, “pace”, unito a “nanthos”, “coraggio”, che significa “coraggioso nel difendere la pace, ardito anche in tempo di pace”.

Proverbio del giorno

Meglio soli che male accompagnati.

Aforisma del giorno

La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! (Gesù)

Accadde Oggi

1988 – Istituita l’Agenzia Spaziale Italiana

Sei nato oggi?

Bontà d’animo, gentilezza ed entusiasmo sono le tue doti caratteristiche. Affronti la vita con fiducia e il sorriso sulle labbra: atteggiamento che, spesso, si rivela una carta vincente. La sorte sembra proteggerti in tutto quel che fai e, nonostante qualche delusione, le soddisfazioni, sia in amore che nel lavoro, non ti mancheranno.

Celebrità nate in questo giorno

1956 – Piero Chiambretti

1814 – Michail Bakunin

Scomparsi oggi

2013 – Franca Rame

2015 – Bruno Pesaola

1431 – Giovanna d’Arco

1994 – Agostino Di Bartolomei

1778 – Voltaire