Cuccaro Vetere: dal Ministero fondi per la messa in sicurezza degli edifici

Il Comune di Cuccaro Vetere, con a capo il sindaco Aldo Luongo, intende destinare il contributo assegnato dal decreto del 29 gennaio 2021 per interventi di “Messa in sicurezza di edifici e patrimonio comunale”.

Il decreto del Ministero dell’Interno assegna, per l’anno 2021, un contributo dell’importo di 81.300,81 euro a favore di ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per la messa insicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021.