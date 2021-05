A Casal Velino in arrivo due nuove “Case dell’acqua”; è prevista difatti la sostituzione dell’impianto già esistente, ma non più funzionante, sito in località Marina di Casal Velino in via Lista con una nuova “Casetta dell’Acqua” e l’installazione di una seconda struttura in località Bivio di Acquavella, nei pressi del centro sportivo.

L’acqua sarà erogata al costo di € 0,05 centesimi al litro per tutte le tipologie d’acqua (naturale, leggermente frizzante, frizzante). Con l’approvvigionamento diretto alla rete comunale tramite le “Case dell’Acqua” si contribuisce in maniera sostanziale alla diminuzione dell’inquinamento riducendo la circolazione di bottiglie di plastica evitando così la produzione e lo smaltimento di tonnellate di Pet necessarie per la produzione delle bottiglie e di altrettante di petrolio indispensabile per il loro trasporto (con relativi gas e polveri sottili immesse nell’atmosfera).

L’iniziativa costituisce, inoltre, un percorso educativo sotto il profilo ecologico, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell’acqua, così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie, nonché riavvicinare la cittadinanza all’acquedotto quale bene pubblico.