Agropoli: estate, porto eventi, parla il sindaco Coppola

Il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha parlato alle telecamere di Info Cilento del piano Estate 2021, soffermandosi sull’importanza della campagna vaccinale che sta procedendo velocemente, permettendo così un’estate in sicurezza.

Tanti gli eventi in programma, anche al Catello Angioino Aragonese, e le iniziative promosse sul territorio come la “Spiaggia Solidale”. Presto, inoltre, ha confermato l’inizio dei lavori per la rimozione della posidonia.

Coppola, poi, ha illustrato il progetto che dovrebbe prender vita al porto turistico, chiarendo alcuni punti che avevano creato non poco malcontento tra i cittadini.

Il Sindaco, infine, parlato dei lavori iniziati l’anno scorso e non portati a termine, di una scuola n località Mattine, assicurando che riprenderanno al più presto.