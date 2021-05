Mercato di Agropoli, cittadini chiedono il ripristino della navetta

AGROPOLI. In occasione delle riaperture e delle belle giornate primaverili, il Giovedì, nel comune di Agropoli, è tornato per gli amanti del low cost, l’appuntamento con le bancarelle dell’area mercatale.

Sito in periferia, si presta difficile da raggiungere per i diversi abitanti non patentati e soprattutto per molte signore anziane e sole. Nel marzo del 2020, infatti, è stato arrestato, a causa del Covid, un servizio molto utile, quello della navetta.

Numerose, anche sui social, sono state le richieste dei residenti di ripristinarla: “Ho richiesto un milione di volte di ripristinarla, ma nessuno mi ascolta. Unico mezzo pubblico è un pullman che passa alle 9:00, vicino al Comune (1,10€). Problema per il ritorno: l’unico pullman passa alle 11:30, parte a 300 o 400 metri dal mercato, ma per arrivare in piazza impiega più di 20 minuti, perché fa un giro allucinante.”

Ma l’assenza di un servizio navetta non è l’unico disagio evidenziato dai frequentatori dell’area mercatale. Ad allarmare i cittadini è via Pertini, sprovvista di marciapiedi o di tratti facilmente percorribili dai pedoni. Inoltre i parcheggi risultano spesso insufficienti.

La proposta è quella di trasformare l’area prossima al guardrail in un vero e proprio marciapiede, garantendo così miglioramenti utili per la zona e per i pedoni; al contempo i cittadini chiedono al Comune di individuare ulteriori aree per la sosta.