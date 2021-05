Le belle realtà: a Sala Consilina, la web radio Lasagne Verdi “aggiunge posti a tavola”

“Integrazione. Crescita. Confronto. Amicizia. Scoperta. Cultura. Divertimento. Costruttivo tempo libero e Famiglia”, sono solo alcuni degli hashtag con i quali è stata definita la web radio Lasagne Verdi di Sala Consilina, nata grazie alla sinergia tra l’Associazione “I Ragazzi di San Rocco” e l’Agenzia Nazionale dei Giovani. “Famiglia”: la parola più profonda e ricca di significato, menzionata con estrema spontaneità per identificare “radio Lasagne Verdi”, destando belle emozioni in tutti i giovanissimi presenti nello studio radiofonico, in occasione di una delle riunioni organizzative finalizzate alla programmazione di futuri interessanti podcast e progetti.

Ad otto mesi dalla partenza di questa piccola ma grande realtà, immensi e vari sono stati i progressi riscontrati anche da un punto di vista personale di coloro che ne fanno parte.

“Famiglia” aperta ad accogliere chiunque, incuriosito, voglia condividere questa esperienza. Senza cv vita ma con un carico di energie positive e spirito di iniziativa contatti le nostre pagine web ig/fb: anginradio_lasagneverdi.