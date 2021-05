Come apparecchiare la tavola in estate

L’estate è ormai alle porte e con essa si avvicinano i pranzi e le cene in compagnia degli amici, dei parenti o dei colleghi. Per tanti di noi, infatti, l’estate rappresenta il momento perfetto per trascorrere delle piacevoli ore in compagnia delle persone che fanno parte della nostra vita. E cosa c’è di meglio di una buona cena in compagnia?

Ovviamente per organizzare una cena o un pranzo in estate, occorre pensare a diversi dettagli. Innanzitutto è bene imparare le regole per apparecchiare la tavola. In questo periodo possono essere molto utili le offerte su tovaglie plastificate online su Sendero Deals. Tovaglie comode ed eleganti, nelle più svariate fantasie, molto pratiche da lavare.

Scelta la tovaglia, in una tavola estiva non possono di certo mancare i cestini in vimini e paglia dove riporre il pane e altri prodotti da forno per dare un tocco country alla propria tavola. Per rendere il tutto un po’ più elegante possiamo avvolgere i tovaglioli in un bel fiocco. Meglio scegliere il raso da abbinare ad un centrotavola che possiamo realizzare con piantine aromatiche, preferibilmente menta e alloro, con foglie belle e profumate da fasciare con lo stesso raso con il quale avvolgiamo i tovaglioli.

Per una cena veloce e leggera è meglio puntare su piatti unici, sfiziosi e freschi. In questo caso sarà molto utile una grande ciotola che potrà contenere ad esempio la pasta fredda condita o una classica insalatona. Accompagniamo il tutto con ciotoline colorate che danno un tocco di originalità al tutto e volendo possiamo infilare le posate nei barattoli di plastica spennellati ad hoc.

E per una cenetta romantica? Allora non può mancare una candela che faccia da accompagnamento alla nostra cena. Bicchieri di vetro bassi circondati da rami intrecciati e fiori infilati in una bottiglia di vetro oppure in un vasetto dello yogurt.

Le pietanze

Come detto in precedenza in estate è sempre meglio preferire pietanze veloci e leggere. È consigliabile, ad esempio, optare per un aperitivo a base di finger food e bibite alcoliche ed analcoliche a seconda dei gusti. Per gli antipasti il consiglio è di lasciarsi andare con le verdure di stagione e di portarli in tavola come apripista.

Il primo potrà essere un piatto di pasta fresca da condire come meglio si vuole, con verdure di vario tipo, salse di accompagnamento e così via. Non possono poi mancare le intramontabili torte salate e le macedonie di frutta che rappresentano un must have delle cene estive.

Per i secondi, invece, non c’è nulla di meglio di una grigliata a base di carne o di pesce. Ovviamente in caso di grigliata di carne è bene organizzarsi prima con la spesa, così come deve essere anche per la grigliata di pesce che ha bisogno di un’attenzione in più in quanto il pesce deve cuocere poco sulla griglia altrimenti si rischia di bruciarlo e di rovinare la cena con gli amici.

Per quanto riguarda i dolci c’è l’imbarazzo della scelta. Sicuramente è possibile optare per il gelato, sempre molto apprezzato soprattutto dai più piccoli, oppure dalle torte semplici e fresche a base di frutta.