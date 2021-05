Agropoli, nasce l’associazione Haliotis

Nasce ad Agropoli l’associazione di volontariato “Haliotis”, che opererà nel sociale, promuovendo iniziative a favore di ambiente, turismo cultura e sport.

Il nome dell’associazione è legato al mare (è il nome scientifico della conchiglia conosciuta come “orecchio di Venere”), grande passione dei cinque fondatori, tutti subaquei, tra i quali un ecologo, un’educatrice ambientale, una conservatrice di beni cultutali, un dottore in scienze ambientali e una dottoressa in giurisprudenza.

I fondatori hanno in cantiere numerose iniziative per promuovere la cultura e il rispetto per le risorse turistico-culturali del territorio, senza dimenticare lo sport e l’ambiente.

Interlocutori naturali dell’associazione Haliotis, saranno scuole ed Enti che vorranno portare avanti progetti mirati a promuovere e sostenere le tematiche care all’associazione.

Il presidente dell’associazione è Annarita Spira e la Vice Presidente è Ilenia Ragni.