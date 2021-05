Vaccini, De Luca conferma: a giugno si apre a tutti

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. È quanto annuncerà una circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa.

La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi e confermata anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta social del venerdì,

Dalla prossima settimana sarà possibile aprire a tutti le prenotazioni per i vaccini. Il siero somministrato sarà quello monodose di Jhonson e Jhonson. Si penserà anche ai maturandi che in vista dell’esame di maturità potranno presentare un’autocertificazione e richiedere di essere vaccinati. In questo caso sarà inoculato il siero Pfizer.

“Ad oggi noi abbiamo somministrato quasi 33 milioni di dosi, di cui 21 milioni e 800mila prima dose e il restante, circa 11 milioni e 200mila, persone vaccinate – ha spiegato il generale Figliuolo –. Sugli over 80 abbiamo superato il 90%. Con procedure di chiamata attiva dobbiamo andare a intercettare la restante parte di popolazione che ci manca”.