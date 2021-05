Tragedia di Palinuro: indagati i genitori

VALLO DELLA LUCANIA. I genitori della piccola Margarita iscritti nel registro degli indagati. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. La Procura di Vallo della Lucania indaga per omicidio colposo poiché la coppia si sarebbe incamminata, con cinque figli piccoli e senza una guida esperta, lungo il Sentiero del Fortino. Una condizione che non avrebbe permesso il necessario controllo sui minori.

Tragedia di Palinuro: le indagini

Inizialmente gli inquirenti avevano deciso di procedere contro ignoti. Poi, in seguito a perizie e sopralluoghi effettuati lungo i sentieri e alle indagini portate avanti dagli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro, è arrivata la decisione di iscrivere i genitori nel registro degli indagati.

La ricostruzione dell’incidente

La tragedia è avvenuta sabato scorso. Margarita, 5 anni, è caduta in un dirupo e poi in mare. I genitori non hanno potuto fare niente per evitare il peggio.

Subito hanno raggiunto il porto, hanno chiesto aiuto al titolare di una società di noleggio di imbarcazioni. Volevano andare a recuperare la figlia. Il barcaiolo li ha accompagnati alla Capitaneria di Porto. Una motovedetta della Guardia Costiera è partita per recuperare Margarita ma quando gli uomini del comandante Francesca Federica Del Re sono arrivati sul posto per la piccola non c’era più nulla da fare.

Il corpicino senza vita è stato trasportata al porto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sapri guidati dal Capitano Matteo Calcagnile e i sanitari del Saut con una ambulanza della Misericordia. I sanitari hanno dovuto assistere anche i familiari sotto choc per l’accaduto.

La tragedia si è consumata alle spalle del Porto su per il Sentiero del Fortino. La famiglia tedesca dopo il primo tratto turistico, facilmente percorribile, si è avventurata nel tratto più escusionistico. Arrivati all’antica Torre la bimba si sarebbe sporta troppo, quindi avrebbe perso l’equilibrio precipitando a mare. Dall’esame del medico legale è emerso che è deceduta per annegamento.