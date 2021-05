Piazzetta contesa ad Agropoli: oggi la protesta

AGROPOLI. E’ prevista per questo pomeriggio, alle ore 18.30, la manifestazione di protesta per la piazzetta adiacente la porta d’accesso al borgo antico. Ad organizzarla un gruppo di cittadini all’indomani della notizia che due privati avevano deciso di avviare un procedimento per acquisire l’area per usucapione.

Del resto quella zona, benché pubblica, non era stata mai valorizzata dal Comune. Invece i residenti vi avevano posizionato, vasi, fioriere, sedie e tavoli e finanche un cancelletto all’ingresso.

Il procedimento per acquisire la piazzetta e le polemiche

La questione aveva destato scalpore, tanto che poi gli stessi privati hanno successivamente fatto un passo indietro: merito del dialogo intrapreso dall’amministrazione comunale, secondo il sindaco Adamo Coppola che aveva invitato i cittadini ad occuparsi d’altro, innescando ulteriormente critiche e polemiche.

La protesta

Ecco perché questo pomeriggio si terrà una manifestazione silenziosa, durante la quale ognuno potrà accedere alla piazzetta panoramica e trascorrervi il tempo. Verrà inoltre posizionato uno striscione per riappropriarsi simbolicamente dell’area.

«Sarebbe bello che partecipassero tutti, dagli anziani ai bambini, che partecipassero le istituzioni – spiega Eleonora Zaccaria, una delle promotrici dell’iniziativa – Il tentativo di appropriazione del suolo pubblico per mezzo di usucapione pare sia stato sventato, ma la nostra richiesta di arredare la piazzetta con una targa e panchine già un possesso del Comune purtroppo ancora non è stata presa in considerazione».