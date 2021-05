L’almanacco del 28 maggio 2021

E’ il 148° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 217 giorni.

Santi del giorno

Sant’Emilio (Martire)

San Germano di Parigi (Vescovo)

San Carauno (Martire)

San Feliciano (Martire)

San Giusto di Urgel (Vescovo)

Sant’Eliconide di Tessalonica (Vergine e Martire)

Santa Ubaldesca Taccini (Vergine dell’Ordine di Malta)

Etimologia

Emilio, il personale Emilio deriva, con poche varianti, dal “cognomen” gentilizio “Aemilius”, dall’incerta origine, ma da collegarsi con ogni probabilità alla radice etrusca “aemus” o “aimos”, di oscuro significato.

Proverbio del giorno

Maggio giardinaio non empie il granaio.

Aforisma del giorno

Riponi interamente la fiducia in Dio, e sia lui il tuo timore e il tuo amore. Risponderà lui per te, e opererà per il bene, nel modo migliore. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1961 – Nasce Amnesty International

1974 – Strage di piazza della Loggia

Sei nato oggi?

Hai una naturale e spiccata attitudine al comando. La fiducia che nutri in te stesso ti permette di affrontare e risolvere anche le situazioni più intricate e di diventare, dunque, un punto di riferimento per chi ti circonda, in casa come nel lavoro. La vita affettiva è vivace, intensa e molto fortunata.

Celebrità nate in questo giorno

1945 – Patch Adams

1908 – Ian Fleming

Scomparsi oggi

2013 – Nino Bibbia

1980 – Walter Tobagi

2016 – Giorgio Albertazzi