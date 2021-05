Oroscopo: Acquario, un amore abbagliante

Ariete

Il clima nel lavoro migliora e non è escluso che si apra una nuova fase. Un amore da difendere.

Toro

Non prendete mai decisioni nel lavoro sull’onda dell’irritazione: non siete lucidi. Cuore in subbuglio.

Gemelli

Abbiate il coraggio di sostenere le vostre idee fino in fondo. Piccoli malintesi in amore.

Cancro

Nel lavoro avete fatto dei cambiamenti, ma non sono ancora sufficienti. In amore niente fretta.

Leone

Ampliate il vostro raggio di azione negli affari. Nuovi sentimenti da scoprire.

Vergine

Seguite le vostre intuizioni e difficilmente sbaglierete. Serve cautela. Incomprensioni in amore.

Bilancia

Un pizzico di slancio in più può solo migliorare le cose. Attenti alle insidie dell’amore.

Scorpione

Non lasciatevi frenare da piccoli ostacoli sul lavoro. Attenzione alle infatuazioni.

Sagittario

Il vostro stato d’animo va migliorando, siate più determinati. In amore cambiate tattica.

Capricorno

Nel lavoro potete guardare con fiducia al futuro. In amore non mancano le occasioni positive.

Acquario

La disponibilità ad impegnarvi influenzerà positivamente i superiori. Un amore abbagliante.

Pesci

Accontentarsi non è da voi: dovrete esplorare nuovi percorsi. Tira e molla snervante in amore.