Obiettivo benessere: la pressione arteriosa | VIDEO

Continua l’appuntamento con “Obiettivo Benessere”, la rubrica sullo stare bene e in salute, in onda sulla tv di Info Cilento.

Questa settimana, la conduttrice Roberta Foccillo ha avuto in video collegamento la Dott.ssa Elvira Serra.

Quest’ultima ha affrontato un argomento che interessa tante persone: la pressione arteriosa, concentrandosi soprattutto sull’ipertensione e l’ipotensione, entrando nel dettaglio dei vari fattori di rischio, consigli su uno stile di vita sano, una sana alimentazione e come fare prevenzione.

Con la Dott.ssa Serra si è parlato anche di una terapia alla quale, ultimamente, tante persone ricorrono: l’ozonoterapia.

Perché rivolgersi ad uno specialista del settore, quando ricorrere a questa terapia, cosa cura e quanto è importante per la qualità della vita?

Come sempre, vi attende una video-ricetta realizzata dallo Chef Gianluca Russo, appetitosa, salutare e assolutamente da replicare a casa.

