Nuovi locali al porto di Agropoli: Coppola conferma il progetto

AGROPOLI. Il sindaco Adamo Coppola ha confermato che presso il porto di Agropoli presto sorgeranno nuovi locali con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la zona. La voce circolava da tempo in città. L’area interessata è quella tra la capitaneria di porto e la palazzina di servizi. Qui sorgeranno nuove strutture non impattanti, in legno o in vetro, per ospitare negozi, bar e ristoranti. Per l’affidamento, ha assicurato Coppola, verrà presto pubblicata una manifestazione di interesse.

Locali al porto, il progetto

Il progetto era già stato proposto negli anni scorsi dall’amministrazione Alfieri: l’iniziativa doveva coinvolgere ente pubblico e privati ma poi naufragò per l’assenza di proposte da parte di questi ultimi.

«Ripresenteremo la stessa manifestazione di interesse – ha precisato il sindaco Adamo Coppola – in passato non ci sono stati investitori, oggi sembra un’Agropoli, più viva, più frizzante e credo ci siano le condizioni giuste».

Le polemiche

Nonostante le intenzioni siano quelle di valorizzare l’area portuale il progetto dell’amministrazione non ha mancato di determinare polemiche. Alcuni cittadini chiedevano più trasparenza: negli ultimi tempi si era diffusa anche la voce secondo cui alcuni privati fossero venuti a conoscenza prima degli altri delle intenzioni dell’esecutivo, tanto da effettuare anche dei sopralluoghi in zona.

Ma Coppola bolla le polemiche come «critiche dovute alla prossima campagna elettorale» e aggiunge: «Fare dei locali è una cosa bella, è sempre stata richiesta da tutti una maggiore movimentazione del porto. Ci stiamo lavorando e mi auguro che con l’aiuto dei privati si possa arrivare una trasformazione dell’area».