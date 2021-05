Mancano medici: attività notturne del Saut di Casaletto rischiano lo stop

CASALETTO SPARTANO. «Oggi l’Amministrazione Comunale è stata ufficialmente informata che dal prossimo mese, a causa della carenza di personale medico, saranno sospese le attività del SAUT di Casaletto Spartano nelle ore notturne dove non vi sarà più la presenza del medico». E’ quanto rendono noto da palazzo di città.

I motivi della limitazione del servizio

Non mancano malumori sul caso: «L’Azienda Sanitaria ha assunto questa decisione non avendo avuto riscontro alle ripetute richieste di personale medico necessario per permettere un minimo di ristoro nella turnazione attualmente non più sostenibile».

Appello per un incontro con i vertici Asl

«Questa Amministrazione ha già richiesto un incontro urgente con il Direttore Generale ASL Salerno – affermano da palazzo di città – per discutere la problematica ed ha sollecitato la solidarietà dei Comuni limitrofi che beneficiano del medesimo servizio. Ulteriori iniziative saranno portate avanti nei prossimi giorni».

«Il nostro compito – concludono dall’amministrazione comunale – sarà quello di intraprendere qualsiasi tipo di intervento per conservare l’importante e soprattutto vitale servizio sanitario, rendendo partecipe la Comunità di quanto sta accadendo ed informandola su ogni azione finalizzata a tale scopo posta in essere dall’Amministrazione».