Posidonia spiaggiata ad Agropoli, presto la rimozione

AGROPOLI. Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per liberare le spiagge di Agropoli dalla posidonia. Lo ha reso noto il sindaco Adamo Coppola. L’intervento, da tempo atteso, arriva anche a seguito di un recente emendamento al Decreto Sostegni, grazie al quale viene modificata una norma del codice dell’ambiente.

Posidonia: la normativa

Nello specifico la posidonia spiaggiata viene esclusa, almeno fino alla fine dell’anno, dalla categoria dei rifiuti. Ciò garantirà uno smaltimento di questa pianta marina più veloce ed economico.

La situazione di Agropoli

«In questi giorni il Parlamento è intervenuto con una modifica ad hoc della legge sulla posidonia che può essere affondata o riutilizzata nelle costruzioni o nel campo agroalimentare», ha spiegato il sindaco Coppola.

«Si apre un fronte di riutilizzo della stessa che può innescare dei meccanismi per poterla smaltire e trasformare a prezzi più contenuti», ha aggiunto il primo cittadino.

«Ci siamo immediatamente adoperati per trovare la soluzione migliore – ha proseguito Coppola – Inizio settimana prossima cominceremo a spostare la posidonia, per metterla in luoghi idonei per poi portalra via».

«I costi – ha concluso – ci saranno, ma non più proibitivi come prima».

La posidonia che sarà rimossa è unicamente quella posta a riva. I cumuli accumulati ai margini delle spiagge, invece, resteranno almeno per il momento dove sono.