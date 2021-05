Pisani “Vanno bene le isole covid free ma il Cilento è dimenticato”

“Complimenti a De Luca per il piano anti covid e la promozione turistica delle isole del golfo, ma attenzione a tutte le bellezze e le potenzialità della Campania. Non è giusto dimenticare o discriminare il Cilento, come altre aree di pregio”. Lo dice l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori.

“Per legge – dice – tutti hanno diritto a tutele e sviluppo, non è giustificabile abbandonare le coste del Cilento e rovinare una stagione turistica per non curare il virus della burocrazia. Se non si salvaguardano le potenzialità di tutte le località, metteremo in atto una ‘class action’ per ‘danni da vacanza rovinata’ contro la Regione Campania ed il Ministero del Turismo per violazione dei diritti dei cittadini e mortificazione di un settore chiave della nostra economia come il turismo”.

Pisani punta l’indice contro il governo di via Santa Lucia che, ricorda il legale, “ha prodotto vari spot sulle isole ‘covid free’ ma lascia il Cilento ed in particolare il porto di Casal Velino bloccato dai rifiuti per la mancata pulizia”.

“Tutto questo è vergognoso e insensato lanciamo un appello al Presidente De Luca perché tuteli e promuova il Cilento come ha fatto ottimamente con le isole del golfo. Tanti messaggi pubblicitari sulle isole covid free mentre i porti del Cilento affondano nel degrado per l’inerzia degli uffici del ministero e della Regione Campania causa virus della burocrazia” conclude.