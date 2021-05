Padula: un servizio di car sharing per favorire la mobilità sostenibile

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa ai fondi PAC Infrastrutture e Reti 2014/2020, che puntano a favorire l’accessibilità turistica e a migliorare l’efficienza della logistica integrata, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.

Il progetto del Comune di Padula “Sharing tourism by free mobility” si è classificato primo in graduatoria nell’Asse C – Accessibilità Turistica – Linea di azione 3 – Miglioramento e sostenibilità alla mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione – per un importo pari a 1.664.661,00 euro.

Il Comune di Padula ha stretto accordi di partenariato con le Amministrazioni Comunali di Sapri, Sanza e Giffoni Valle Piana per consentire un servizio di car sharing che potrà favorire la mobilità sostenibile, facilitando gli spostamenti dei turisti con veicoli elettrici in luoghi di grande pregio culturale e turistico della Regione Campania.

Il Sindaco di Padula Paolo Imparato esprime grande soddisfazione per questo ulteriore finanziamento e coglie l’occasione per ringraziare l’ingegnere progettista Antonella Cartolano, il sindaco di Sapri Antonio Gentile, il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e il sindaco di Sanza Vittorio Esposito per la sinergia istituzionale che ha come scopo la valorizzazione del territorio attraverso progetti innovativi.