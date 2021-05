Capaccio Paestum: Stefania Nobili torna in libertà

CAPACCIO PAESTUM. Torna in libertà Stefania Nobili, ex moglie di Roberto Squecco ed ex consigliere comunale di Capaccio Paestum, coinvolta nell’inchiesta “Croci del Silaro”. In settimana anche Squecco, figura apicale dell’indagine, era tornato in libertà, anche se per lui il ritorno nella città dei templi non è stato possibile considerato che è sottoposto a divieto di dimora in Provincia di Salerno.

Il blitz per presunte irregolarità nel settore trasporto infermi ed onoranze funebri, aveva coinvolto 11 persone.

Finita ai domiciliari Stefania Nobili fu costretta a dimettersi dal suo ruolo di consigliere. Era il capogruppo di maggioranza e risultò la più votata alle amministrative che videro la vittoria elettorale di Franco Alfieri.

Fu proprio dopo le elezioni che scattò l’indagine, conseguente ad una sfilata di ambulanze per le strade di Capaccio Scalo.