Agropoli, topi in strada: cittadini lanciano appello ad Asl e Comune

AGROPOLI. È degli ultimi giorni la segnalazione da parte di diversi cittadini relativa alla presenza di topi nelle vie della città. L’ultimo episodio è stato segnalato in via Risorgimento, nei pressi del Lungomare San Marco, quando un ratto è sbucato in strada, in una zona dove sono presenti abitazioni ed esercizi commerciali, ma soprattutto dove transitano tantissimi pedoni.

Topi in strada: la denuncia sui social

Ad immortalare l’episodio, denunciato tempestivamente sui social, è stato un commerciante della zona. Pare che non si tratti di un caso isolato considerato che già in altre occasioni, nella stessa via, siano stati fatti avvistamenti simili.

Le altre segnalazioni

Ma via Risorgimento non è l’unica zona dove sono stati avvistati dei topi: segnalazioni sono arrivate anche dai residenti della centralissima Piazza della Repubblica . Questi ultimi, oltre a chiedere un tempestivo intervento di derattizzazione, lamentano la poca cura delle palme che rischiano di essere il mezzo per i roditori per entrare nelle abitazioni.

Di qui l’appello al Comune di Agropoli affinché solleciti l’Asl, competente in materia, a disporre un intervento di derattizzazione.