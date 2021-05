Trentinara: più spazi per bar e ristoranti e esenzione della Tosap

TRENTINARA. Dal Comune un sostegno alle attività commerciali e in particolare a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, tra le più danneggiate dall’emergenza covid. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carione, infatti, ha deciso di concedere gratuitamente alcuni spazi pubblici, fino al prossimo 31 dicembre.

Spazi pubblici per attività di somministrazione di alimenti e bevande

Potranno beneficiarne bar, ristoranti, pizzerie, che potranno così ampliare gli spazi all’aperto in cui esercitare la proprio attività. Cinque le aree individuate in modo tale da non creare problemi alla circolazione veicolari e agli altri esercizi commerciali:

Area 1-2: N°2 porzioni della Piazzetta Panoramica, di circa 50 mq, utilizzabili previa delimitazione dell’area a cura del Comune;

Area 3: porzione di marciapiede lungo via Panoramica delimitata dalle due scale di accesso ai giardini sottostanti;

Area 4: piazzetta adiacente alla fontana di via Roma angolo piazzale della Pace;

Area 5: piazzetta panoramica San Nicola.

Nel centro storico, inoltre, potranno essere adibite alla somministrazione anche vie e slarghi, in prossimità dei locali pubblici, non soggette alla circolazione dei veicoli e previa delimitazione dell’area da parte del Comune.

Come presentare domanda

Gli esercizi commerciali interessati potranno fare domanda entro il prossimo 11 giugno, compilando un apposito modulo predisposto dal Comune.

La giunta Carione ha voluto garantire un ulteriore ausilio alle attività economiche disponendo, fino al 31 dicembre, l’esenzione del pagamento della Tosap.