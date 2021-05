Tragedia di Palinuro: aperto fascicolo contro ignoti

VALLO DELLA LUCANIA. Un fascicolo aperto contro ignoti. Al momento non c’è nessuno iscritto nel registro degli indagati per la morte di Margarita. Una tragedia immane su cui sta lavorando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Nei confronti dei genitori della bimba di cinque anni già da sabato sera c’è un atto investigativo di persona sottoposta ad indagine, così come sono state ascoltate tutte le altre persone intervenute sul posto per aiutare la famiglia tedesca.

Le indagini portate avanti dagli uomini della Capitaneria di Porto, guidati dal comandante Francesca Federica Del Re, sono tese ad accertare eventuali responsabilità sul decesso della piccola.

Margarita è morta per annegamento dopo un volo di circa 50 metri precipitando dal costone roccioso in località Punta della Quaglia. Il corpo di Margarita è ancora presso l’obitorio dell’ospedale San Luca dove è stato trasferito subito dopo la tragedia.

I genitori hanno chiesta di cremarla. La mamma è ancora sotto choc. Non riesce a darsi pace per quello che è accaduto. La sua Margarita non c’è più è un angelo volato in cielo.