Nuovi interventi sulle strade a Capaccio: “Con noi impegni diventano doveri”

CAPACCIO PAESTUM. Questa mattina hanno preso il via nuovi interventi per la sistemazione della viabilità cittadina. In particolare li lavori interesseranno la Sigliati – Sabettalla, un’arteria che da tempo necessitava di opere di sistemazione.

«Diamo inizio all’ennesimo lavoro di manutenzione alla viabilità comunale. Tocca ad un’altra indigenza, la Sabetta – Sabatella. Dicemmo che entro l’estate avremmo eliminato questa viabilità davvero indegna e così stiamo facendo», le parole del sindaco Franco Alfieri.

«Si tratta di una strada di 2,7 chilometri che verrà interamente ripavimentata – ha aggiunto – Si tratta soprattutto un’iniezione di fiducia. Tante volte era stata fatta la promessa di sistemazione della Sigliati – Sabetella e e leggevo incredulità negli occhi dei cittadini, ma questa amministrazione gli impegni li fa diventare doveri».