Domenica 23 maggio si è corsa la seconda edizione della My Deejay Ten. Da Vancouver a Siracusa, passando per New York, Ventimiglia, Cortona, il Qatar e i piccoli centri italiani, i nostri runner hanno partecipato da ogni parte del mondo. Un evento unico raccontato nel video grazie ai contributi inviati dai partecipanti. Anche il Cilento è protagonista. Grazie a Castellabate!

