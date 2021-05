Più treni per il Cilento: Trenitalia potenzia i collegamenti

In attesa dell’attivazione delle Linee del Mare (ex Metrò del Mare), si incrementano i collegamenti ferroviari da e per il Cilento.

Trenitalia, infatti, ha annunciato il potenziamento dell’offerta.

Più treni per il Cilento

Costa ligure, città d’arte, litorale campano e laziale, riviera adriatica e spiagge del Sud. Sono circa 150 i collegamenti al giorno in più che il Gruppo FS Italiane mette a disposizione delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di svago e turismo.

Gradualmente, già da questo mese di maggio, Trenitalia ha pianificato l’inserimento di ulteriori collegamenti per soddisfare la crescente domanda di trasporto. Previste più corse anche per il Cilento, tra regionali e Intercity.

L’Alta velocità

E poi c’è l’alta velocità. Attualmente è possibile raggiungere il Cilento in sei ore con il Frecciarossa. Partenza alle 11.30 da Milano Centrale (fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia, Bologna, FIrenze, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Afragola, Napoli Centrale e Salerno) e arrivo ad Agropoli alle 17.30, a Vallo della Lucania alle 17.47 e a Sapri alle 18.21.

Il rientro alle 9.34 da Sapri, 10.07 da Vallo della Lucania, 10.21 da Agropoli. Al Frecciarossa si affianca il Frecciargento che collega Roma a Reggio Calabria.

L’offerta di Italo

Più ricca l’offerta di Italo: ai treni già attivi da Torino a Reggio Calabria (fermata ad Agropoli alle 13.08, a Vallo alle 13.21 e a Sapri alle 13.53), si affiancherà dal 27 maggio un ulteriore convoglio con fermate ad Agropoli (20.38) e Sapri (21.22).

Il rientro alle 10.10 e alle 16.10 da Sapri, 10.42 e alle 16.42 da Vallo, 10.55 e alle 16.55 da Agropoli.