Partenariato forestale incontro in Regione. Uncem: ecco le nostre richieste

Oggi in Regione è convocato il tavolo di partenariato forestale. Presenta anche l’Uncem: “porteremo ancora una volta le nostre richieste come sancite anche nell’ultimo consiglio regionale Uncem”, spiega il presidente campano Vincenzo Luciano.

“Turn over, assunzioni e stabilizzazione non sono più rinviabili, ne va della nostra stessa possibilità di svolgere la mission fondamentale della manutenzione, difesa e valorizzazione del territorio, e della lotta agli incendi boschivi – osserva il presidente regionale dell’Uncem – Il 28 al nostro Consiglio regionale inviteremo l’Assessore Caputo, e sarà un’ulteriore occasione per ribadire le nostre ragioni ed avviare concretamente la stabilizzazione delle risorse umane ed economiche e dare la possibilità di inserire nel settore forestale nuova e fondamentale occupazione”.

“Abbiamo in tal senso presentato i nostri documenti di programmazione relativi alle risorse e alle nuove attività e funzioni da svolgere. Azioni territoriali fondamentali per la nostra Regione e che anche con il PNRR sarà possibile attuare. Le nostre realtà interne e montane sono risorse uniche per il futuro della Campania e del Paese”, conclude.