Covid, Vallo e Agropoli: mancano i vaccini

Non ci sono dosi di vaccino. Il Punto Vaccinale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per la giornata di domani 25 maggio rimarrà aperto fino alle 14 e saranno assicurate solo le dosi per i fragili i disabili e i settantenni. Mercoledì sarà chiuso perché non ci sono più scorte di vaccini.

Nel dettaglio:

Martedì 25/05/2021 orario 8.00 – 14.00

Mercoledì 26/05/2021 CHIUSO

Giovedì 27/05/2020 orario 8.00 – 20.00

Venerdì 28/05/2021 orario 8.00 -14.00

Sabato 29/05/2021 CHIUSO

Domenica 30/05/2021 CHIUSO

Lunedi 31/05/2021 CHIUSO

Disagi anche ad Agropoli dove pure nel weekend si sono registrati disagi per l’assenza di dosi.