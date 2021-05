Capaccio Paestum, si punta a riqualificare la Sala Erica

CAPACCIO PAESTUM. Si procederà ai lavori di completamento della sala Erica a Piazza Santini. La giunta comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha inviato infatti i responsabili dell’ufficio Lavori Pubblici, Servizi integrati e manutenzione allo scopo di verificare la fattibilità di interventi che rendano la sala più fruibile e confortevole.

E’ stata quindi redatta l’apposita perizia estimativa con l’applicazione del prezzario generale della Regione Campania.

Il quadro economico di spesa per gli interventi è fissato in 50.200 euro: di questa somma 39.692,03 euro saranno destinati all’esecuzione materiale dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza: la restante parte rappresenta le somme a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche.

La zona è sotto la lente di ingrandimento da diverso tempo da parte dell’amministrazione comunale: due anni fa fu anche indetto il concorso di idee (47 progetti presentati da tutta Italia al gennaio 2021).