Basket, Serie C Gold: il punto sul torneo

La quarta giornata della seconda fase del campionato di basket Serie C Gold, del Girone A, in questo weekend appena passato, ha presentato i seguenti risultati:

Cercola Basket – Forio Basket Ischia 64 – 78

Basketball Lamezia – New Caserta Basket 83 – 75

Pallacanestro Salerno – Cestistica Benevento 72 – 57

Bim Bum Basket Rende – Vis Reggio Calabria 96 – 98

L’AGROPOLI VINCE IN CASA

I cilentani battono 94 – 90 il BC Irpinia, ottenendo la terza vittoria di fila, la seconda in casa. Gli uomini allenati da Lepre Francesco si aggiudicano il secondo derby, dopo aver vinto una settimana fa contro il New Caserta Basket, sempre tra le mura amiche. Nelle tre partite finora disputate e vinte dai salernitani, due sono state molto combattute e la differenza punti è oscillata da -6 a -4.

LA CLASSIFICA P.TI

Forio Basket Ischia 24

Pallacanestro Salerno 22

New Basket Agropoli 20

Cestistica Benevento 18

Basketball Lamezia 18

Cercola Basket 10

BC Irpinia 10

Bim Bum Basket Rende 6

Angri Pallacanestro 6

Vis Reggio Calabria 4

New Caserta Basket 2