Agropoli, nuovo allarme truffe

AGROPOLI. Tornano i finti addetti dell’ENEL a tentare di estorcere denaro ai cittadini nel comune di Agropoli. Nei giorni scorsi ignoti, spesso anche ragazzi, si sono presentati presso le abitazioni disturbando i diversi residenti, chiedendo anche la firma di falsi contratti.

“Uno di questi” dice una residente di via Moio “si è presentato con tono minaccioso dopo il mio rifiuto. Quando sono scesa di casa chiedendo il nome ed il cognome si è dileguato”.

In via Giotto, invece, la truffa ai danni di un’anziana è stata sventata all’ultimo momento: “mia madre aveva già firmato il contratto, ma è riuscita è farsi restituire in qualche modo il modulo, per fortuna sono riuscita ad avvertirla che si sarebbe trattato di una truffa”.

Ma gli episodi, così come accadde anche nel 2019, si sono estesi a tutto il territorio, anche a via Madonna del Carmine, in località Fuondi e in vie più centrali, come via Risorgimento, via Pio X, via San Francesco, e persino in viale Europa, in pieno centro, nella vicinanze della casa comunale. Più volte l’Enel negli anni scorsi ha fornito le indicazioni ai cittadini sul corretto riconoscimento del vero personale, provvisto di tesserino plastificato con relativa foto, ma che è autorizzato solo per ciò che concerne le offerte promozionali.

Nessuno è autorizzato dall’azienda a riscuotere somme di denaro presso le abitazioni. I truffatori, tuttavia, sono tornati alla carica approfittando anche dell’arrivo dei primi turisti in città e provando a circuire diversi anziani, situazione che determina l’incremento delle utenze.