Salernitana: domani Fabrizio Castori e Salvatore Avallone a Capaccio-Paestum

Sono passati quindici giorni dal successo della Salernitana a Pescara. A distanza di due settimane da quel 10 maggio e dal seguente ritorno in Serie A anche il nostro territorio potrà festeggiare l’approdo in massima serie della Salernitana. Nelle ore scorse, infatti, il primo cittadino di Capaccio-Paestum Franco Alfieri ha annunciato la presenza nella comunità da lui rappresentata di Fabrizio Castori e Salvatore Avallone. L’allenatore e il dirigente dei granata saranno nei pressi della zona archeologica pestana nella mattinata di domani. L’appuntamento è stato fissato intorno a mezzogiorno dallo stesso primo cittadino di Capaccio-Paestum. Occasione da non perdere quindi per gli estimatori del cavalluccio marino, molto vicini ai colori granata in numero importante anche nel Cilento.

Franco Alfieri: l’annuncio indirizzato ai tifosi della Salernitana

Fabrizio Castori e Sasà Avallone a Capaccio-Paestum.

Domani, a mezzogiorno, presso la zona archeologica di Paestum accoglieremo insieme l’allenatore della Salernitana, Fabrizio Castori, e il dirigente Sasà Avallone. Non mancate!

Granata in Serie A: le parole dei giorni scorsi a Sportitalia del tecnico granata Fabrizio Castori

“Un campionato non si vince se non c’è sinergia fra società, staff tecnico e squadra. Non era facile vincere a Salerno. Il campionato è come una corsa a tappe. Dopo il passo falso di Empoli qualcosa per la Salernitana è cambiato. Nel girone di ritorno abbiamo perso solo 2 gare con Lecce e Monza, eravamo in crescendo. Con il passare delle partite ho capito che potevamo giocarsi il passaggio in massima serie e ci abbiamo sempre creduto. Non deve essere una Serie A di passaggio dobbiamo rimanerci a tutti i costi. Sono retrocesso subito con il Carpi e non voglio farlo nuovamente. Con la società parleremo di futuro tra qualche giorno ora festeggiamo. I tifosi della Salernitana meritano una squadra capace di rimanere in massima serie per quello che ci hanno dimostrato in questo campionato”.