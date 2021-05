Rutino, percettori del reddito di cittadinanza al lavoro

RUTINO. Anche a Rutino verranno impiegate le risorse che usufruiscono del reddito di cittadinanza in attività utili alla collettività.

L’iniziativa dell’amministrazione, retta del sindaco Giuseppe Rotolo, incentrata allo sfruttamento delle risorse stabilite dal decreto legge 4/2019, verterà sulla pulizia e la manutenzione dell’ambiente urbano.

Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro: i progetti

Il progetto partirà il prossimo primo giugno e durerà per un anno (sino al 31 maggio 2022). I beneficiari del reddito si dovranno occupare della manutenzione e la cura delle aree verdi e degli spazi comunali, del cimitero, dei giochi per bambini (con attività anche di riparazione e verniciatura), del restauro e del mantenimento dell’arredo urbano, di piccole manutenzioni negli edifici di proprietà comunale e degli edifici scolastici e di conseguenti ripristino di intonaci e le attività di tinteggiatura.

I beneficiari (in tutto saranno sei quelli che parteciperanno al progetto) dovranno occuparsi anche di sistemare l’impianto stradale urbane e di lavorare in supporto al personale operaio già in dotazione al comune.

I percorsi prevedono un impegno non inferiore a otto ore settimanali sino ad un massimo di 16, con la possibilità di recuperarle nel mese di riferimento o nel mese successivo (escluse assenze giustificate e documentate).