VIDEO | Obiettivo benessere: in forma per l’estate

Nella nuova puntata di Obiettivo Benessere, la conduttrice Roberta Foccillo, insieme alla Dott.ssa Annamaria Milillo, ha affrontato un tema che ci tocca da vicino visto l’arrivo della bella stagione: “In forma per l’estate”.

La dottoressa ci ha illustrato quali sono le linee guida da seguire per mantenerci in forma,grazie all’assunzione dei cibi giusti, dell’importanza delle Vitamine e come esporsi,in modo giusto, ai raggi solari.

Altro argomento che, ultimamente va molto di “moda”, sono le diete Detox ne abbiamo parlato per far conoscere a tutti i reali benefici che queste diete possono apportare al nostro organismo e quanto ci si può fidare.

Come sempre, con noi, anche lo Chef Gianluca Russo che ha preparato un buonissimo piatto unico da poter portare anche in spiaggia,abbinato ad un’ottima bevanda detox e rinfrescante.

Obiettivo Benessere vi aspetta tutti i Lunedì alle ore 21.00 sulla tv di Info Cilento,in replica il Martedì alle ore 11.00 e a seguire in diretta su Facebook e in podcast.