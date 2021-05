Omignano: edificio dismesso sarà centro polifunzionale per le famiglie

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha deciso di partecipare ad un bando emanato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli enti locali per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni, destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L’Ente cilentano, pertanto ha approvato il progetto definitivo di Riconversione ex asilo a Centro Polifunzionale per le famiglie ad Omignano Capoluogo. L’importo totale del progetto è di euro 1.540.000,00.

“Una scelta consentirà di aprire la prospettiva per attuare un’adeguata ristrutturazione di un edificio di proprietà pubblica, dismesso da anni, che era al servizio della popolazione scolastica di Omignano capoluogo ma anche perché apre prospettive per adeguare la struttura per i nuovi bisogni della società attuale”, fanno sapere da palazzo di città.