“Spendi a Sanza”: così si incentiva il commercio locale

SANZA. Ritorna l’iniziativa Spendi a Sanza. Mai come in questo momento è necessaria ed opportuna un’iniziativa per il rilancio del commercio locale, che ha pagato un prezzo altissimo per gli effetti della pandemia. Ne è convinta Antonella Confuorto, consigliere comunale con delega al Commercio, che unitamente all’Amministrazione comunale e la Consulta del Commercio, lancia la seconda edizione di “Spendi a Sanza”.

“La precedente edizione ha dimostrato come si può incentivare il commercio locale – ha riferito Confuorto – sono i numeri a dirlo: nei sei mesi, dal 1 novembre 2017 al 30 aprile 2018, del precedente Spendi a Sanza, l’analisi delle ricevute fiscali e degli scontrini consegnati al concorso evidenziò come nelle attività commerciali di Sanza si spese una cifra che superava abbondantemente i 580mila euro”.

Spendi a Sanza: l’iniziativa

Dunque l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ripropone l’iniziativa. Parte il prossimo primo giugno e durerà fino al 31 ottobre 2021. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno raccogliere e conservare tutti gli scontrini, fatture, ricevute fiscali, emesse dagli esercenti di Sanza nel periodo di validità del concorso.

Durante tutta la durata del concorso ogni singolo commerciante potrà proporre iniziative promozionali personalizzate. Possono partecipare al tutti i cittadini residenti e non residenti nel comune di Sanza.

I titoli fiscali andranno consegnati presso l’aula consiliare del comune di Sanza domenica 7 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:00. La verifica degli scontrini sarà pubblica ed inizierà alle ore 17:30 del giorno della consegna. Ogni partecipante al concorso dovrà apporre sulla busta di consegna il numero esatto di titoli raccolti e riceverà in cambio una ricevuta di avvenuta consegna.

Qualora il partecipante dovesse dichiarare un errato numero di titoli oppure utilizzasse titoli fiscali di esercizi non presenti sul territorio di Sanza verrà squalificato.

Naturalmente il concorso lo vince chi ha raccolto il maggior numero di scontrini. I premi in palio sono dei buoni spesa spendibili in tutte le attività commerciali, aziende e liberi professionisti aderenti all’iniziativa e localizzati a Sanza. Primo premio 300€: secondo premio 200€.