Meteo: instabilità alle spalle, arrivano sole e caldo

Smaltiti gli effetti del rapido nucleo d’aria fredda in quota in transito tra l’Adriatico e i Balcani, tra il weekend e l’inizio della prossima settimana l’anticiclone tornerà a rinforzarsi sulla nostra Regione, aprendo una lunga fase all’insegna della stabilità atmosferica e di cieli sereni o al più a tratti velati dal transito di sterile nuvolosità stratiforme.

Temperature in sensibile rialzo, specie tra domenica e lunedì, quando s’intensificherà l’afflusso delle correnti nordafricane: sotto la spinta dei venti di Ostro, Libeccio e Scirocco, le massime si porteranno anche vicino ai 34/36°C nelle aree interne pianeggianti e tra i 27 e i 30°C lungo le aree costiere.

Flessione poi ad iniziare da martedì.

VENERDÌ: Giornata ampiamente soleggiata nel Cilento e Vallo di Diano. Temperature in nuovo sensibile rialzo. Venti in attenuazione, tendenti a disporsi nuovamente a regime di brezza. Mari ancora mossi al mattino, fino a poco mossi dal pomeriggio-sera.

SABATO: giornata stabile, soleggiata e all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi sotto l’egida dell’anticiclone. Da segnalare qualche velatura o stratificazione di passaggio in particolare nelle aree interne del nostro comprensorio.

DOMENICA: giornata stabile e prevalentemente soleggiata in Sicilia e sulla media e bassa Calabria con un ampio soleggiamento intervallato da qualche velatura in tutto il comprensorio, specie nel pomeriggio. Temperature in ulteriore marcato rialzo. Venti moderati, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.