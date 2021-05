De Luca: mascherina fino a luglio. Ok ai vaccini ad operatori turistici in Cilento

“C’è chi dice, anche qualche esponente del Governo, che le mascherine vanno tolte a giugno. In Campania la porteremo fino a luglio e vediamo per l’estate”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

“Dobbiamo avere il massimo di prudenza , siamo a un quinto delle persone immunizzate, che hanno ricevuto la doppia dose, non abbiamo dunque completato il lavoro – ha aggiunto – c’è un problema di varianti, dobbiamo a fare attenzione ai cittadini inglesi e aumentare la vigilanza a Capodichino per la variante indiana. Dobbiamo anche valutare che forse da ottobre, novembre ci sarà la terza dose per chi si è vaccinato a gennaio e poi la vaccinazione della popolazione scolastica tra agosto e settembre”.

Il presidente della Giunta Regionale, poi, ha anche assicurato che presto inizierà la somministrazione dei vaccini agli operatori turistici della costiera cilentana: “Oggi facciamo 60mila vaccinazioni al giorno

Abbiamo anticipato decisioni nazionali per quanto riguarda il comparto turistico. Ci siamo mossi a prescindere da quello che dicevano a Roma. Ci troviamo ad aver completato l’immunizzazione di Procida e di Capri. Domani completiamo Ischia. Abbiamo avviato la vaccinazione del personale alberghiero a Sorrento”. “Poi passeremo alla costiera Amalfitana e Cilentana”, ha consluso.