Caselle in Pittari: rischio idrogeologico, arrivano i fondi per tre progetti

CASELLE IN PITTARI. “Sono lieto di comunicare che l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha ottenuto il finanziamento per un importo pari a 645.644,00 euro, per la progettazione di tre interventi per il dissesto idrogeologico nel nostro territorio, il cui importo complessivo dei lavori ammonta a circa 9 milioni di Euro”. Così il sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo.

“Un altro straordinario risultato ottenuto grazie all’impegno costante e ad una attenta scrupolosa programmazione”, evidenzia il primo cittadino.

Questi i progetti finanziati per Caselle in Pittari: 364mila euro per la strada Caselle – Bosco; 134mila euro per i costoni rocciosi Monte Pittari – Monte Pannello; 146ila euro per i torrenti Faroggia e Scarano. Clicca qui per vedere l’elenco completo.