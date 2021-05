Asilo in località Moio: Agropoli punta a fondi statali

AGROPOLI. Comune a caccia di finanziamenti per la costruzione di un asilo in località Moio. L’Ente punta ad ottenere le risorse dal fondo asili nido e scuole dell’infanzia, istituito con la legge di bilancio per il 2020.

Il Ministero dell’Interno ha previsto una dotazione pari a 100mila euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di i successivi.

Asilo in località Moio: risorse dalla legge di bilancio

Possono essere candidati a finanziamento progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Lo scopo è di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.

Ma non solo: finanziamenti anche per i progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.

In questo caso la finalità è il riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il progetto di Agropoli

Per il progetto che interessa la costruzione di un asilo in località Moio di Agropoli l’amministrazione comunale ha previsto una spesa di 950mila euro.

Di questa cifra 743mila euro circa serviranno per i lavori (la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione)