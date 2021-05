Basket, serie C Gold: la situazione del torneo

Nella giornata di ieri si è svolta la terza giornata del seconda fase della Serie C Gold, riguardante il Girone A, vediamo i risultati maturati:

Forio Basket Ischia – Bim Bum Basket Rende 73 – 53

New Caserta Basket – Pallacanestro Salerno 76 – 90

Cestistica Benevento – Angri Pallacanestro 79 – 69

BC Irpinia – Cercola Basket 80 – 84

Dopo il successo casalingo contro il New Caserta Basket per 83 – 71, il New Basket Agropoli vince anche contro il Vis Reggio Calabria per 78 – 72 sul campo calabrese, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e portandosi al terzo posto in classifica, a quota 18 insieme alla Cestistica Benevento, a -4 dalla vetta occupata dal Forio Basket Ischia.